Себастьян Феттель: «Гонки превращаются в спорт для элиты. Не уверен, что у меня бы получилось сейчас начать карьеру»

Пилот поделился мнением о проблеме подорожания участия в гонках.

На данный момент стоимость участия в сезоне «Формулы-2» оценивается минимум в $3 млн без учета дополнительных расходов, связанных с авариями и другими непредвиденными обстоятельствами.

На то, чтобы пройти весь путь от картинга до «Формулы-1», по оценкам экспертов требуется минимум $8 млн.

В то же время в следующем сезоне Германия может впервые за долгое время остаться вообще без представительства в «Формуле-1» – сам Феттель завершает карьеру, а Мик Шумахер пока не гарантировал себе место в одной из команд. В молодежных же сериях также выступает не так много талантливых пилотов из Германии.

«Может быть, немцы просто прагматичны и реально смотрят на вещи – и видят, что автоспорт становится все более и более дорогостоящим.

Если бы мне сейчас снова было семь лет и мне нужно было бы начинать карьеру с нуля – я не уверен, что у меня бы получилось. Просто потому что сейчас вам с очень раннего возраста начинает требоваться серьезная финансовая поддержка.

Гонки превращаются в спорт для элиты. Так что я надеюсь, что мы предпримем правильные меры, чтобы сделать гонки более доступными – в особенности это касается картинга», – рассказал Феттель.

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