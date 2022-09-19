Экс-механик «Макларена»: «В 2007-м Алонсо раздал деньги в конвертах всем, кроме бригады Хэмилтона»

Бывший механик Марк Пристли рассказал, как раздавал деньги сотрудникам в 2007 году – во время внутрикомандного противостояния с .

«Тактика Фернандо заключалась в том, чтобы переманить всю команду на свою сторону гаража. Он боролся за контроль.

В какой-то момент менеджер или тренер Фернандо вручил маленькие коричневые конверты с деньгами всем, кто не работал над машиной Льюиса. Помню, я открыл конверт, и там было 1500 евро или вроде того.

Это было так странно. Ты получаешь коричневый конверт без маркировки и думаешь: «Спасибо большое, но что это?» Тренер исчезает, ты остаешься с этой штукой, а там просто куча денег. Все коллеги их получили, а потом спрашивали друг друга: «Ты свой открывал? Сколько у тебя?»

Новости стали распространяться, и единственные, кто не получил конверты – бригада Льюиса. В итоге команда, разумеется, узнала, и заставила нас пожертвовать все полученное на благотворительность, и это нормально.

Такие ситуации показывают разницу в настрое. Льюис действовал по-другому – играл с прессой. Гонщики делали правильные и неправильные вещи, никто не идеален, но стратегии были выбраны разные. Оба достигли отличных результатов очень разными способами», – рассказал Пристли в подкасте PitStop.

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