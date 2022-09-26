Фиттипальди не прошел в сенат Италии. Правая коалиция, куда входил двукратный чемпион «Ф-1», выиграла парламентские выборы

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди проиграл выборы по южноамериканскому избирательному округу и не прошел в сенат Италии.

Фиттипальди выдвигался от правоконсервативной партии «Братья Италии». Он набрал 22,62 процента голосов и уступил Марио Алехандро Боргезе (32,49 процента).

В то же время правая коалиция, которую возглавляет данная партия, победила на выборах, набрав более 40 процентов в обеих палатах парламента. Ожидается, что следующим премьером страны станет лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Эмерсон Фиттипальди баллотируется в сенат Италии

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