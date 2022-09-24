Росс Браун: «Преимущество Ферстаппена над Миком Шумахером в том, что отец Макса не был культовым гонщиком»

Спортивный директор «Формулы-1» высказался о и .

Шумахер может покинуть «Хаас» по окончании сезона, и пока неизвестно, где сын Михаэля продолжит карьеру.

«Мик в этом году совершил огромный скачок. У него есть очень хороший ориентир в лице , и теперь он оказался на важной развилке в своей карьере. Безусловно, он заслуживает того, чтобы сделать следующий шаг, и тогда можно будет его оценивать.

Он отличается от отца, который сразу же пилотировал на пределе. Мику нужно время, но в итоге он побеждал в молодежных чемпионатах. Он очень талантлив и на 100 процентов впитал рабочую этику своего отца. Мик обладает невероятной способностью прибавлять, и это главное», – заявил Браун.

Гонщику , который тоже является сыном экс-пилота «Ф-1» – Йоса Ферстаппена, было легче справляться с ожиданиями, считает Браун:

«Большое преимущество Макса над Миком в том, что его отец хоть и был героем в Нидерландах, но не побеждал и не являлся семикратным чемпионом мира, культовым гонщиком, как Михаэль в Германии».

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