Гюнтер Штайнер: «Самым талантливым гонщиком из всех, кого я когда-либо встречал, был Колин Макрэй»

Руководитель назвал Колина Макрея самым талантливым гонщиков из всех, с кем он когда-либо встречался.

Штайнеру довелось поработать с Макрэем в 1999-2000 годах в заводской раллийной команде «Форда», которой управляла «М-Спорт» – там Штайнер занимал должность инженерного директора. В те годы за команду вместе с Макрэем выступал Карлос Сайнс-старший.

Чемпион мира 1995 года и легенда ралли погиб 15 сентября 2007 года в результате падения вертолета, которым управлял сам шотландец.

«Мы с Колином хорошо ладили. Думаю, в те времена каждый хотел с ним работать, мечтал его заполучить. Конечно, фактор денег был важен, ведь Колин шотландец. Но деньги не были для него всем и Малкольм (Уилсон, многолетний босс «М-Спорт») в перспективах на будущее. Малкольм и сам был гонщиком, поэтому мог многое объяснить Колину на его языке. Так что в итоге он присоединился к «Форду».

В то время Колин был лучшим. Да, понятно, что в каждую эпоху всегда появляются новые герои, но на тот момент я никогда не видел настолько талантливого гонщика, как Колин.

Для него все было естественным, все получалось само собой. Ему не приходилось прикладывать каких-то усилий для того, чтобы сделать машину быстрой. Он просто ехал. Некоторые люди умеют много болтать – как я, например. А Колин умел быстро гонять. Думаю, он был самым талантливым и одаренным гонщиком из всех, кого я когда-либо встречал.

Он был хорош и в обратной связи. Если что-то не работало, он мог отлично объяснить, в чем именно дело. И говорил прямо. Для Колина это было очень естественно. Машина либо работала, либо нет – и тогда это становилось уже твоей проблемой.

Карлос Сайнс всегда вдавался в детали, а у Колина было либо да, либо нет. И если нет – это становилось твоей проблемой. Либо черное, либо белое. Если тесты шли хорошо, работать с Колином было одно удовольствие. Если же плохо, тесты становились максимально неприятными, поскольку Колин начинал выходить из себя, считая, что просто тратит время», – рассказал Штайнер.

Раллист на чемпионате мира вылетел с мокрой трассы прямо в чужой сад. Машина снесла забор, но хозяин накормил и отогрел обидчика

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram