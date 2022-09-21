Время старта Гран-при Лас-Вегаса будет самым поздним в истории «Ф-1»

Время начала Гран-при Лас-Вегаса будет самым поздним в истории «Формулы-1».

и утвердили календарь чемпионата на сезон-2023 – в рамках которого должны пройти рекордные 24 Гран-при.

Гонка в Лас-Вегасе является предпоследним этапом чемпионата. Старт гонки намечен на 22:00 по местному времени в субботу (6 часов утра по Гринвичу, 9 часов утра воскресенья по московскому времени).

Дистанция Гран-при Лас-Вегаса составит 50 кругов. Практики начнутся в четверг, а квалификация пройдет в пятницу вечером. Последний раз гонка «Формулы-1» в субботу проводилась в 1985 году.

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