Гюнтер Штайнер о шансах Шумахера остаться в «Хаасе»: «50 на 50»

Гюнтер Штайнер оценил вероятность того, что останется в «Хаасе» в 2023 году.

«50 на 50», – ответил руководитель на соответствующий вопрос.

По словам Штайнера, команда не знает, когда примет решение:

«У нас нет никакого давления, если говорить о сроках. Надо посмотреть, какие варианты возможны. В Монце Мик провел хорошую гонку».

Гюнтер также высказался о варианте с приглашением резервиста в пару к .

«Думаю, болельщикам бы это понравилось», – сообщил Штайнер. В 2017 году датчанин предложил потенциальному напарнику «облизать его яйца» после обвинений в грязном пилотаже.

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