Гюнтер Штайнер о шансах Шумахера остаться в «Хаасе»: «50 на 50»

Гюнтер Штайнер оценил вероятность того, что Мик Шумахер останется в «Хаасе» в 2023 году.
«50 на 50», – ответил руководитель «Хааса» на соответствующий вопрос.
По словам Штайнера, команда не знает, когда примет решение:
«У нас нет никакого давления, если говорить о сроках. Надо посмотреть, какие варианты возможны. В Монце Мик провел хорошую гонку».
Гюнтер также высказался о варианте с приглашением резервиста «Астон Мартин» Нико Хюлькенберга в пару к Кевину Магнуссену.
«Думаю, болельщикам бы это понравилось», – сообщил Штайнер. В 2017 году датчанин предложил потенциальному напарнику «облизать его яйца» после обвинений в грязном пилотаже.
Ральф Шумахер: «В долгосрочной перспективе я не беспокоюсь о будущем Мика в «Формуле-1»
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