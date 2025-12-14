Тото Вольфф: «Мерседес» будет стремиться сократить количество клиентских команд для поставок двигателей»

В «Мерседесе» сократят количество клиентских команд.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что в ближайшем будущем немецкая компания собирается сократить число команд, которым будет поставлять двигатели в «Формуле-1».

В данный момент «Мерседес», помимо своей заводской команды, в 2026 году будет поставлять двигатели «Макларену », «Уильямсу » и «Альпин ». При этом контракты со всеми тремя командами рассчитаны до 2030 года.

«В данный момент наш подход, который мы обсуждали в том числе с Олой [Каллениусом], президентом «Мерседеса »], заключается в том, что «Мерседес» будет стремиться сократить количество клиентских команд, которым мы будем поставлять двигатели в следующем цикле регламента.

Полагаю, оптимальное число клиентских команд для поставок двигателей – от двух до трех.

Для примера можно взять «Хонду», которая будет поставлять двигатели только себе [«Астон Мартин» в качестве эксклюзивного партнера], то вам понадобится где-то 4-5 двигателей [на гонщика] на сезон. Это означает, что вы можете позволить себе более длительные сроки выполнения заказов, более удобные производственные циклы. Так что да, с учетом всех факторов в будущем «Мерседес» точно не будет поставлять двигатели сразу четырем командам», – рассказал Вольфф.

