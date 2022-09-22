Кристиан Хорнер: «Я бы подписал Риккардо на месте «Альпин». Даниэлю просто нужна перезагрузка»

Руководитель предложил «Альпин» вернуть .

Риккардо был подопечным Хорнера в «Ред Булл», а в 2019-2020 годах представлял (ныне «Альпин»). В конце сезона-2022 австралиец покинет и пока не нашел себе новую команду.

«Очень жаль – я считаю, он большая личность и отличный пилот. Он немного сбился с пути, но будет здорово, если он останется в «Формуле-1».

Следует ли «Альпин» подписать Риккардо? Думаю, я бы это сделал. Команда знает его по совместной работе пару сезонов назад, и они выступали здорово, зарабатывали подиумы в свой последний год. Я считаю, он тот человек, которого можно пересобрать.

Опыт [последних лет] по какой-то причине вышел неудачным, и нужно вспомнить, как он выступал за нас. Даниэль побеждал, оказывался на подиуме, совершал потрясающие обгоны. Я убежден, все это в нем по-прежнему есть. Просто нужна перезагрузка.

Как и в любом виде спорта, уверенность играет большую роль. Он почему-то не чувствовал последние машины. Наверное, это сказалось на уверенности, но он по-прежнему очень способный гонщик и не разучился показывать результат. Надеюсь, Даниэль получит еще один шанс и вернется на решетку в следующем году», – заявил Хорнер в подкасте Beyond the Grid.

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