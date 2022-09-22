Команды недовольны тем, что без их ведома опубликовала календарь «Формулы-1» на сезон-2023.

По информации The Guardian, это их «рассердило и разочаровало». В частности, команды не одобрили строенные этапы в США, Мексике, Бразилии (22 и 29 октября, 5 ноября). Такое поведение ФИА лишь усугубило напряженные отношения между коллективами и Федерацией после финиша за машиной безопасности на , утверждают источники издания. Один из представителей команд назвал действия ФИА «неприемлемыми».

Сообщается, что публикация ожидалась в пятницу, 23 сентября. Вероятно, команды поддержали бы проведение строенных Гран-при, однако с ними не проконсультировались, что вызвало раздражение.

Односторонние действия ФИА стали неожиданностью и для «Ф-1», которая лишилась возможности отдельно объявить о новой сделке с Гран-при Монако. Серии пришлось спешно готовить пресс-релиз после появления гонки в Монте-Карло в календаре-2023.

Календарь «Ф-1» на 2023 год: рекордные 24 Гран-при, возвращение Китая и Катара, Монако остается, 3 этапа в США

Гран-при Монако останется в «Ф-1» еще на три сезона

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