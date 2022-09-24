Кристиан Хорнер: «Заставил Ферстаппена и Риккардо извиниться перед каждым отделом и оплатить рождественскую вечеринку после аварии в 2018-м»

Руководитель рассказал, как наказал и за аварию на -2018.

Риккардо врезался в заднюю часть болида Ферстаппена, который агрессивно оборонялся от напарника. Оба гонщика сошли после столкновения в Баку.

«Самое разочаровывающее, что можно себе представить – авария между своими пилотами. Это как автогол. Они получили огромную взбучку после гонки. Я сказал, что это не их машины. Они вернулись на базу, и я заставил их извиниться перед каждым отделом за то, что они разбили болиды команды.

[После гонок] мы собираемся вместе и обсуждаем, какие уроки извлекли, что можно улучшить, что сделано хорошо и так далее. Оба пилота были пристыжены. Для гонщика обиднее всего, когда ему приходится за что-то платить. Так что на брифинге я объявил, что они не только извинятся, но и оплатят счет за рождественскую вечеринку – выпивка была на них. Пожалуй, для них это было наиболее болезненно», – сообщил Хорнер.

Кристиан также провел параллели с нынешним напарником Макса Серхио Пересом:

«Он считает, что может стать чемпионом мира. Это меняет динамику: да, – наш главный соперник, но и пилоты хотят сражаться друг с другом. Однако я говорю: «Ребята, будьте осторожны. Это не ваша машина. Есть 800 сотрудников, которые спроектировали и построили ее. Это их болид. Вам просто повезло его пилотировать. Пожалуйста, уважайте людей и смотрите за машиной».

Даниэль Риккардо о столкновении с Ферстаппеном в Баку: «Сразу после аварии мне было наплевать, команда это заслужила»

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