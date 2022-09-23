ФИА объявила об отсутствии у Херты необходимых критериев для получения суперлицензии

официально вынесла вердикт относительно ситуации и возможности получения им суперлицензии.

Согласно заявлению ФИА, выступающий в Херта не смог набрать достаточное количество баллов для получения суперлицензии, необходимой для выступлений в «Формуле-1». Исключение для Херты в федерации также делать не стали.

В том случае, если бы Херты получил суперлицензию, американский гонщик бы продолжил карьеру в . При этом, как сообщалось ранее, в «Ред Булл» уже какое-то время назад узнали о вердикте ФИА и отказались от идеи приглашения Херты.

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