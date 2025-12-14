  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «Точно не буду скучать по этим болидам «Ф-1». Моя спина разваливается на части»
Макс Ферстаппен: «Точно не буду скучать по этим болидам «Ф-1». Моя спина разваливается на части»

Ферстаппен рад грядущей смене технического регламента «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что не будет скучать по болидам текущей версии регламента, на которых участники выступали в «Ф-1» последние четыре года.

По словам Ферстаппена, поначалу управлять новыми болидами было интересно, но затем их недостатки стали проявляться все сильнее.

«Я точно не буду скучать по этим болидам. Поначалу было весело – преследовать соперников вплотную было здорово, но с течением времени все удовольствие пропало. Возможно, преследовать соперников все равно было удобнее, эти болиды лучше поддавались контролю – в то время как машины предыдущего поколения страдали от сильной избыточной и недостаточной поворачиваемости. Но в конце уровень аэродинамической прижимной силы упал слишком сильно и слипстрим стал совсем не так эффективен, как раньше. Эффекта слипстрима перестало хватать для обгона.

Так что да, все эти годы управлять этими болидами мне было не очень приятно и не слишком комфортно. Моя спина просто разваливается на части, ноги постоянно болели. Будь это соревнования по мотокроссу, нам было бы не на что жаловаться, но тут я все-таки предпочел бы болиды 2015-2016 года», – рассказал Ферстаппен.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoФормула-1
регламент
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
