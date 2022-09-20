Генпродюсер «Матч ТВ»: «Ф-1» пыталась использовать нюансы с оплатой и документами для выхода из сделки»

Генеральный продюсер рассказал, как был разорван контракт с «Формулой-1».

Соглашение на показ Гран-при в России расторгли перед началом сезона-2022.

«Турниры по реслингу WWE прислали уведомление по электронной почте – и такое право у них было по контракту. И , но там отчасти по формальному признаку: были нюансы с оплатой – от «Ф-1» недоставало необходимых документов, и они пытались использовать неоплату в качестве причины по выходу из сделки, что нами оспаривалось.

Потом они решили вообще уйти из России: отмена Гран-при в Сочи, разрыв отношений с их промоутером, «Росгонками». А там и санкции в Англии подоспели – это фактически и стало основной причиной по прекращению контракта.

С остальными же [соревнованиями] соглашения лишь приостановлены», – заявил .

В России больше никогда не будет Гран-при «Формулы-1». А какая наша главная гонка – никто не знает

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