Никита Мазепин: «Хаас» не выплатил зарплату за 2021-й – сумму с 5-6 нулями, еще есть бонусы, упущенная выгода, имиджевые потери»

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, что ему не выплатили в при разрыве контракта перед сезоном-2022.

«В первую очередь, зарплату – за прошлый год они ее не выплатили. Мне должны были выплачивать ежемесячно, но так как с бухгалтерией были небольшие вопросы, это происходило тогда, когда [получится].

Вы понимаете, что сумму я не смогу назвать. Сколько нулей? Пять-шесть. Хотелось бы зайти [в бухгалтерию], но санкции не позволяют полететь.

Есть зарплата, есть бонусы, есть потерянные материальные убытки от ожидаемых сумм – если долгосрочный контракт, человек рассчитывает [на эти суммы]. Потом есть имиджевые потери, есть машина «Формулы-1», которая была положена по контракту и которая тоже не приехала в нашу страну – за прошлый год, она никакого отношения к этому году не имеет», – сообщил Никита в эфире «Авторадио».

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