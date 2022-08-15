«Альпин» готова судиться с Пиастри, «Макларен» может лишиться $46 млн, Вандорн – чемпион «Формулы E» и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест ключевых новостей «Формулы-1» и других гоночных новостей за неделю.

1. Сага с уходом Пиастри из «Альпин» продолжается. В команде сообщили, что готовы обратиться в суд, если австралиец откажется от выступлений.

2. «Макларен» может попасть на серьезные деньги: по всей видимости, именно у коллектива из Уокинга «Альпин» потребует 15-25 миллионов долларов за Пиастри. Кроме этого, Риккардо намерен получить от «Макларена» еще 21 миллион за разрыв контракта.

3. На место в «Альпин» претендует Джовинацци, утверждает итальянская пресса. Ральф Шумахер перечислил еще трех кандидатов, а всего руководство получило 14 звонков от гонщиков.

4. Хэмилтон рассказал о своих эмоциях во время финальных кругов Гран-при Абу-Даби-2021, его босс Вольфф признался, что думает о скандальной развязке каждый день.

5. Вандорн стал чемпионом «Формулы E», «Мерседес» во второй раз подряд выиграл личный и командный зачеты и покинул серию.

6. Пуршер уйдет из «Формулы-2» по окончании сезона.

7. Будущее Гасли: Пьер не может перейти в «Альпин» в 2023 году, но с 2024 года будет свободен от оков «Ред Булл».

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🔔 Заезды в ближайшую неделю

1. Квят и Райкконен в гонке NASCAR на «Уоткинс-Глене» (21 августа).

2. Гран-при Австрии MotoGP (19-21 августа).

3. Ралли Бельгии WRC (18-21 августа).

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