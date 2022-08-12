Фабиан Феттель: «Формуле-1» будет трудно заменить таких харизматичных пилотов как Себ, Алонсо и Хэмилтон»

Пилот гонок GT Фабиан Феттель поделился мыслями об уходе своего брата из «Формулы-1».

Четырехкратный чемпион мира объявил о завершении карьеры в «Ф-1» по окончании сезона-2022.

– Что вы думаете о решении обратиться к болельщикам напрямую в социальных сетях и создать ради этого аккаунт?

– Наверное, я поступил бы так же. Это что-то личное. Поэтому я считаю, что обращение через аккаунт в инстаграме, о чем просили долгие годы, было верным. Его увидели те, кому это нужнее всего – фанаты. В заявлениях команды или пресс-релизах нет личной составляющей.

– Как он сообщил вам о решении повесить шлем на гвоздь?

– Повесить шлем на гвоздь (смеется)? Себ покидает «Формулу-1», но пока никто не знает, что будет дальше. Конечно, Себ сказал мне заранее, поэтому я не удивился. Мы как братья делимся друг с другом, и я знал, что он предпримет.

– Вы понимаете, почему он так решил?

– Я не выступал в «Формуле-1» и могу судить только со стороны. Наряду с «Формулой-1» у него есть семья, жена и дети. Кроме этого, в «Формуле-1» более 20 гонок в году, очень насыщенный календарь. Многие семейные люди, безусловно, понимают такой выбор. Как бы то ни было, отклик был громадный – и позитивный, и негативный. Кроме этого, из-за последних сезонов решение стало очень эмоциональным, ведь он не просто пилот «Формулы-1», а является кем-то гораздо большим. Я очень ценю это в нем.

– В последние два года он стал все больше вовлекаться в экологические и социальные вопросы, смотреть шире «Формулы-1». Что вы думаете по этому поводу?

– Это показывает, что Себ хочет быть не просто гонщиком. И, полагаю, «Формуле-1» будет трудно заменить таких харизматичных пилотов как Себ, и . Я считаю, что мой брат, покидающий «Формулу-1», оставляет после себя огромное наследие. Учитывая темы, которые он поднимал в последнее время, он сделал огромный шаг вперед как личность. Вопросы изменения климата и социальные проблемы крайне важны. Думаю, когда высказываешься о таких проблемах, в этом есть что-то благородное.

«Хочу слушать своих детей, когда нужен им, а не вынужденно прощаться». Полное обращение Феттеля, который прощается с «Ф-1»

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