Джовинацци является одним из кандидатов на место в «Альпин» (it.motorsport)

Бывший пилот «Формулы-1» может вернуться в чемпионат.

По сообщениям итальянской версии Motorsport, Джовинацци является одним из претендентов на место в . Кандидатура Джовинацци представляет интерес для руководства «Альпин» благодаря опыту гонщика в «Формуле-1», а также из-за интереса концерна «Рено» на итальянском рынке.

При этом сообщается, что движений на рынке пилотов не стоит ждать как минимум до того момента, пока «Макларен» и Даниэль Риккардо тем или иным образом не завершат свой спор.

Как уже сообщалось ранее, в «Макларене» хотят расторгнуть контракт с Риккардо, чтобы освободить место для . Риккардо же требует за расторжение сумму в размере $21 млн.

Идеальная месть «Макларену» за похищение замены Алонсо – ждать, пока Риккардо стрясет с команды кучу денег. Трансферное безумие «Ф-1» продолжится

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