Отмар Сафнауэр: «Я получил уже 14 звонков от гонщиков, заинтересованных занять место в «Альпин»

Руководитель Отмар Сафнауэр заявил, что у команды не возникнет проблем с поиском замены для , если австралиец все-таки не подпишет контракт с «Альпин» и перейдет в «Макларен».

В «Альпин» уже выразили готовность оспорить контракт Пиастри с «Маклареном» и настаивают, что у команды есть с гонщиком действующее соглашение.

«На самом деле вопрос в следующем. Алонсо уходит в «Астон Мартин». У нас есть контракт с Пиастри, и теперь нам нужно выяснить, куда вся эта ситуация привела нас с юридической точки зрения. Мы считаем, что у нас есть действующий, обязывающий к соблюдению его условий контракт с Пиастри. Давайте просто немного подождем и посмотрим, к чему все это нас приведет.

И если в итоге Пиастри все-таки не окажется за рулем болида «Альпин» – хотя я думаю, что он там все-таки окажется, – в связи с уходом Алонсо, я могу сказать, что получил уже четырнадцать звонков от гонщиков, которые крайне заинтересованы занять это место. Потому что место в кокпите болида «Альпин» – самое ценное из оставшихся.

Мы занимаем четвертое место в Кубке конструкторов, – отличный напарник и отличный гонщик. У нас есть планы добиться большего, чем четвертое место, мы сами производим двигатели, у нас есть вся необходимая инфраструктура, отделы работают сообща, стараясь добиться максимальной эффективности в сочетании работы двигателя и шасси. И тем самым сделать машину быстрее. У нас прекрасный технический штаб, в команде работают 850 человек, и мы будем становиться еще сильнее. Неудивительно, что мне уже позволило так много людей. Из этих четырнадцати в финальный список попадут четверо. И Пиастри точно будет в их числе», – рассказал Сафнауэр.

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