Хэмилтон признался, что обманул ФИА: «Сказал им, что не могу снять пирсинг минимум в двух местах. Но его там не было»

Пилот считает, что был целью запрета на ношение украшений и пирсинга во время нахождения за рулем болида.

Данное правило, запрещающее гонщикам носить украшения во время Гран-при из соображений безопасности, действовало с 2005 года. Однако следить за соблюдением этого правила в ФИА начали только с 2022 года, когда на должности гоночного директора ФИА начали работать Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ:

«Людям нравится власть. Нравится, когда у них много власти, и когда они могут этой властью пользоваться».

Хэмилтон уверен, что был главной целью людей, которые стали следить за соблюдением данного правила:

«Ну, да, конечно. Ведь я единственный гонщик, который постоянно носит украшения».

В знак протеста Хэмилтон одел максимально возможное количество часов и украшений на пресс-конфереции перед гран-при Майами – первым этапом, где начал действовать запрет.

При этом Хэмилтон заявлял, что готов пропустить гонку, потому что физически не может в кратчайшие сроки снять пирсинг минимум с двух мест на своем теле:

«Я просто надел на себя столько украшений, сколько только мог. И сказал, что я не смогу снять пирсинг минимум в двух местах. А в одном случае я даже не мог объяснить (в силу соблюдения приличий), где именно он находится.

На самом деле это была просто провокация (смеется), я их надул. У меня больше нигде нет пирсинга. Но мне нравилось заставлять их думать что-то вроде: «Черт, у него что, пирсинг на яйцах?»

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