Гельмут Марко: «Гасли свободен с 2024 года»

Советник Гельмут Марко не исключил уход из в конце 2023 года.

«Контракт Переса не позволяет Гасли перейти в «Ред Булл» в 2023-м. С 2024 года Гасли свободен.

Мы улучшили соглашение с Гасли с финансовой точки зрения, хотя необходимости в этом не было», – заявил Гельмут.

Если у француза появится предложение со стороны по окончании действующего контракта, «Ред Булл» не станет ему препятствовать.

«У нас хорошие отношения», – пояснил Марко.

Контракт Серхио Переса с «Ред Булл» действует до конца 2024 года, сделка Гасли с программой австрийской команды – до конца следующего сезона.

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