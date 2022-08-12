Гельмут Марко: «Гасли свободен с 2024 года»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не исключил уход Пьера Гасли из «Альфа Таури» в конце 2023 года.
«Контракт Переса не позволяет Гасли перейти в «Ред Булл» в 2023-м. С 2024 года Гасли свободен.
Мы улучшили соглашение с Гасли с финансовой точки зрения, хотя необходимости в этом не было», – заявил Гельмут.
Если у француза появится предложение со стороны по окончании действующего контракта, «Ред Булл» не станет ему препятствовать.
«У нас хорошие отношения», – пояснил Марко.
Контракт Серхио Переса с «Ред Булл» действует до конца 2024 года, сделка Гасли с программой австрийской команды – до конца следующего сезона.
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