Тео Пуршер: «Сезон-2022 – последний для меня в «Формуле-2»

завершит выступления в «Формуле-2» в конце 2022 года.

«Это точно мой последний сезон в «Ф-2». Я не буду гоняться еще год – с финансовой точки зрения это невозможно. Двух сезонов в чемпионате достаточно», – заявил француз.

Пуршер занимает второе место в чемпионате и уступает 21 балл. Юниор еще не знает, пробьется ли в «Формулу-1»:

«Я вообще не думаю о «Ф-1», пока это остается мечтой. Я счастлив, что гоняюсь в «Ф-2», это прекрасное достижение, учитывая путь, который я прошел. Посмотрим.

Может, однажды у меня появится шанс, может, нет. Не знаю, получится ли провести практику [в «Ф-1»], но лучше сосредоточиться на сезоне в «Ф-2». Если возможность появится, я ей воспользуюсь.

Не знаю, чем буду заниматься, если не попаду в «Ф-1». Хороший вопрос. Могут появиться разные варианты. Осталось провести четыре этапа в «Ф-2» – вот все, что я знаю. Увидим».

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