Риккардо готов расторгнуть контракт с «Маклареном» в случае выплаты $21 млн

Пилот продолжает переговоры с командой о досрочном расторжении контракта.

В «Макларене» хотят прекратить сотрудничество с Риккардо, чтобы освободить место для . При этом контракт Риккардо включает в себя опцию продления на один сезон, активировать которую может только гонщик. Сделать это Риккардо должен до 1 сентября.

Сообщается, что Риккардо готов досрочно расторгнуть контракт с «Маклареном» в случае выплаты существенной денежной компенсации. Первое предложение, которое менеджеры Риккардо сделали «Макларену», включает в себя выплату в размере $21 млн.

Скорее всего, в «Макларене» не согласятся на первое предложение и постараются снизить запрашиваемую сумму.

Идеальная месть «Макларену» за похищение замены Алонсо – ждать, пока Риккардо стрясет с команды кучу денег. Трансферное безумие «Ф-1» продолжится

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