Ральф Шумахер: «На месте Пиастри поступил бы так же, в «Макларене» ему будет комфортнее»

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о будущем и Оскара Пиастри.

Предполагается, что Пиастри заменит Риккардо в в 2023 году. «Альпин» объявила, что новичок будет выступать за французскую команду, однако Оскар опроверг данное заявление.

Шумахер признался, что разочарован действиями руководителя «Альпин» Отмара Сафнауэра, который за пару дней потерял и Пиастри. Кроме этого, Ральф вступился за Оскара, с которым собирается судиться «Альпин».

«Ходят разные слухи, но ясно одно: поначалу «Альпин» не была заинтересована в том, чтобы предоставить Пиастри место в следующем сезоне. Команда хотела отправить его куда-то еще на год или два. Вариант [с Пиастри в «Альпин»] не был принят, так как не ожидалось, что Фернандо Алонсо уйдет. Когда у вас есть такой бриллиант, отпускать его – преступление. И если вы не можете уладить ситуацию с контрактами, не надо обвинять молодого человека.

Мораль тут совершенно не при чем. Мне нравится Отмар, но он не предполагал такого развития событий с Алонсо и не подготовил план «Б». Это разочаровывает. Поэтому винить он может лишь себя.

Оскар не сделал ничего плохого. «Рено» («Альпин») могла раньше уладить вопрос с Алонсо и четко дать понять Пиастри, что на него рассчитывают в будущем. Он выиграл «Формулу-3» в дебютный сезон, «Формулу-2» тоже. Чего ему еще ждать? Я бы поступил так же, если бы мне предложили работу. А «Макларен», безусловно, топ-команда.

[Для Пиастри] это очень удачный переход. Отмар – прекрасный глава команды, но ему (Пиастри) будет комфортнее под руководством Анди [Зайдля]. – молодой и сильный напарник, у которого можно будет многому научиться. Пиастри все сделал правильно. Остается надеяться, что те, кто не умеют проигрывать – в данном случае «Альпин» – не станут чинить препятствия парню. Он был с ними, нужно было просто предложить ему контракт», – заявил эксперт.

По мнению Шумахера, у Риккардо остался единственный шанс на сохранение места в «Формуле-1» – возвращение в «Альпин»:

«На каждое свободное место есть претенденты. Мик [Шумахер] пока не подписал контракт, так что он тоже кандидат – и у него есть скорость, как мы видим. наготове.

И возникает вопрос с Даниэлем Риккардо. Лично я не могу представить себе другого шанса в «Формуле-1». Но в данный момент я не знаю, кого следует выбрать «Альпин».

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