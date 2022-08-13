Ральф Шумахер: «На месте Пиастри поступил бы так же, в «Макларене» ему будет комфортнее»

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о будущем Даниэля Риккардо и Оскара Пиастри.
Предполагается, что Пиастри заменит Риккардо в «Макларене» в 2023 году. «Альпин» объявила, что новичок будет выступать за французскую команду, однако Оскар опроверг данное заявление.
Шумахер признался, что разочарован действиями руководителя «Альпин» Отмара Сафнауэра, который за пару дней потерял Фернандо Алонсо и Пиастри. Кроме этого, Ральф вступился за Оскара, с которым собирается судиться «Альпин».
«Ходят разные слухи, но ясно одно: поначалу «Альпин» не была заинтересована в том, чтобы предоставить Пиастри место в следующем сезоне. Команда хотела отправить его куда-то еще на год или два. Вариант [с Пиастри в «Альпин»] не был принят, так как не ожидалось, что Фернандо Алонсо уйдет. Когда у вас есть такой бриллиант, отпускать его – преступление. И если вы не можете уладить ситуацию с контрактами, не надо обвинять молодого человека.
Мораль тут совершенно не при чем. Мне нравится Отмар, но он не предполагал такого развития событий с Алонсо и не подготовил план «Б». Это разочаровывает. Поэтому винить он может лишь себя.
Оскар не сделал ничего плохого. «Рено» («Альпин») могла раньше уладить вопрос с Алонсо и четко дать понять Пиастри, что на него рассчитывают в будущем. Он выиграл «Формулу-3» в дебютный сезон, «Формулу-2» тоже. Чего ему еще ждать? Я бы поступил так же, если бы мне предложили работу. А «Макларен», безусловно, топ-команда.
[Для Пиастри] это очень удачный переход. Отмар – прекрасный глава команды, но ему (Пиастри) будет комфортнее под руководством Анди [Зайдля]. Ландо Норрис – молодой и сильный напарник, у которого можно будет многому научиться. Пиастри все сделал правильно. Остается надеяться, что те, кто не умеют проигрывать – в данном случае «Альпин» – не станут чинить препятствия парню. Он был с ними, нужно было просто предложить ему контракт», – заявил эксперт.
По мнению Шумахера, у Риккардо остался единственный шанс на сохранение места в «Формуле-1» – возвращение в «Альпин»:
«На каждое свободное место есть претенденты. Мик [Шумахер] пока не подписал контракт, так что он тоже кандидат – и у него есть скорость, как мы видим. Нико Хюлькенберг наготове.
И возникает вопрос с Даниэлем Риккардо. Лично я не могу представить себе другого шанса в «Формуле-1». Но в данный момент я не знаю, кого следует выбрать «Альпин».
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