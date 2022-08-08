Льюис Хэмилтон о финише Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Не мог поверить, что меня собираются вот так обмануть»

Пилот Льюис Хэмилтон признал, что считает несправедливым то, как закончился -Даби 2021 года, на котором решалась судьба титула.

Хэмилтон в случае победы или просто финиша впереди выигрывал титул и становился первым в истории восьмикратным чемпионом «Формулы-1».

Однако из-за появления на трассе машины безопасности и решения занимавшего в тот момент должность гоночного директора ФИА Майкла Маси, рестарт гонки был проведен за круг до финиша – при этом вернуться в круг с лидерами разрешили только тем машинам, которые на тот момент находились между Ферстаппеном и Хэмилтоном.

«Порой ты просто видишь, к чему все идет, как начинают разворачиваться события. И мои худшие страхи оправдались, стали реальностью. Я не мог поверить, что в этой ситуации меня собираются вот так обмануть. Нет, это невозможно. Такого просто не может случиться. Нет, точно не может.

Не знаю, могу ли я вообще подобрать слова, чтобы описать то, что чувствовал после финиша. Я помню, как просто сидел в кокпите и не мог поверить в происходящее. Осознавая, что мне нужно отстегнуть ремни безопасности, что нужно мне нужно выбраться из кокпита, выбраться из этой штуки, что мне нужно найти в себе силы и сделать это. Но сил не было никаких. Это был один из самых тяжелых моментов за очень, очень долгое время.

Я знал, что именно случилось. Знал, какие были приняты решения и почему. И да, я знал, что в данном случае что-то было явно не так», – рассказал Хэмилтон.

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