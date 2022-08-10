Гельмут Марко о возможном переходе Гасли в «Альпин»: «В контракте Пьера нет опции досрочного расторжения»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко опроверг вероятность возможного перехода Пьера Гасли в «Альпин».
По словам Марко, команда не собирается отпускать Гасли и видит в нем лидера «Альфа Таури», даже если французу поступит соответствующее предложение.
Как уже сообщалось ранее, контракт Гасли с «Альфа Таури» рассчитан до конца 2023 года.
«В контракте Гасли нет опции досрочного расторжения. Ее не было и до летнего перерыва в чемпионате, не будет и после перерыва», – рассказал Марко.
Идеальная месть «Макларену» за похищение замены Алонсо – ждать, пока Риккардо стрясет с команды кучу денег. Трансферное безумие «Ф-1» продолжится
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram