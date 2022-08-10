Гельмут Марко о возможном переходе Гасли в «Альпин»: «В контракте Пьера нет опции досрочного расторжения»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Пьер Гасли Альпин Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко опроверг вероятность возможного перехода Пьера Гасли в «Альпин».

По словам Марко, команда не собирается отпускать Гасли и видит в нем лидера «Альфа Таури», даже если французу поступит соответствующее предложение.

Как уже сообщалось ранее, контракт Гасли с «Альфа Таури» рассчитан до конца 2023 года.

«В контракте Гасли нет опции досрочного расторжения. Ее не было и до летнего перерыва в чемпионате, не будет и после перерыва», – рассказал Марко.

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