Гельмут Марко о возможном переходе Гасли в «Альпин»: «В контракте Пьера нет опции досрочного расторжения»

Советник опроверг вероятность возможного перехода в .

По словам Марко, команда не собирается отпускать Гасли и видит в нем лидера , даже если французу поступит соответствующее предложение.

Как уже сообщалось ранее, контракт Гасли с «Альфа Таури» рассчитан до конца 2023 года.

«В контракте Гасли нет опции досрочного расторжения. Ее не было и до летнего перерыва в чемпионате, не будет и после перерыва», – рассказал Марко.

Идеальная месть «Макларену» за похищение замены Алонсо – ждать, пока Риккардо стрясет с команды кучу денег. Трансферное безумие «Ф-1» продолжится

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram