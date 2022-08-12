Фредерик Вассер: «Хэмилтон и Леклер – единственные пилоты, критикующие себя даже после побед»

Руководитель рассказал, что объединяет и .

Вассер работал с Леклером в GP3 и во время его первого сезона в «Формуле-1», с Хэмилтоном – в GP2. Француз рассказал, что выделяет пилота «Феррари».

«Не считая выдающегося таланта? Я видел лишь одного гонщика, который так же беспощадно относился к собственным выступлениям, когда они, по его мнению, были недостаточно хорошими – Льюиса Хэмилтона.

Хэмилтон и Леклер – единственные из тех, кого я встречал по ходу карьеры, критикующие себя даже после побед. Все остальные в таких случаях похлопывают себя по плечу. Но эти двое понимают, что могли пилотировать лучше. В этом смысле они неумолимы», – заявил Вассер.

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