Тото Вольфф: «Думаю о Гран-при Абу-Даби-2021 каждый день»

Исполнительный директор поделился отношением к противоречивой концовке сезона-2021.

Победа над на Гран-при Абу-Даби принесла пилоту чемпионство. Впоследствии ФИА признала ошибочность решения бывшего гоночного директора Майкла Маси.

– Тема Абу-Даби никогда не уходила из социальных сетей, о ней говорят при любой возможности. Вы прошли точку невозврата, оставили ее позади?

– Я каждый день думаю об этом. Но я принимаю тот факт, что Макс выиграл титул: он чемпион, который заслуживает то, что получил. Что касается того, как все вышло – считаю, что есть важные ценности вроде честности, в особенности честной спортивной борьбы, которые породили мою любовь к спорту. К сожалению, в тот конкретный день эту ценность отбросили.

– Играет ли роль значимость восьмого чемпионства для Льюиса?

– Безусловно. Он стал бы единственным гонщиком, добившимся такого. Но я считаю, что он в равной степени может гордиться семью титулами – как у Михаэля [Шумахера]. Несомненно, это историческое достижение.

Цель в том, чтобы как можно скорее набрать скорость. Если мы вновь предоставим Льюису хорошую машину, зачем размышлять только о восьми титулах? Почему не о десяти?

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