Вандорн стал чемпионом «Формулы E»

Пилот «Мерседеса» завоевал титул чемпиона восьмого сезона «Формулы E».

Второе место по итогам заключительного заезда в Сеуле обеспечило Стоффелю победу над гонщиком «Ягуара» Митчем Эвансом, который финишировал седьмым.

Вандорн принес команде второй личный титул подряд – в прошлом году чемпионом стал Ник де Врис. Также «Мерседес» во второй раз кряду выиграл командный зачет «Формулы E» и покинул чемпионат. Со следующего сезона коллектив будет выступать как «Макларен».

Бельгиец провел четыре сезона в , а до этого два года гонялся в «Формуле-1» за . Кроме этого, Стоффель является чемпионом GP2 2015 года.

Формула E. Сеул. Мортара выиграл последнюю гонку сезона, Вандорн – 2-й, Деннис – 3-й

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