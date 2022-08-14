Вандорн стал чемпионом «Формулы E»

Пилот «Мерседеса» Стоффель Вандорн завоевал титул чемпиона восьмого сезона «Формулы E».
Второе место по итогам заключительного заезда в Сеуле обеспечило Стоффелю победу над гонщиком «Ягуара» Митчем Эвансом, который финишировал седьмым.
Вандорн принес команде второй личный титул подряд – в прошлом году чемпионом стал Ник де Врис. Также «Мерседес» во второй раз кряду выиграл командный зачет «Формулы E» и покинул чемпионат. Со следующего сезона коллектив будет выступать как «Макларен».
Бельгиец провел четыре сезона в «Формуле E», а до этого два года гонялся в «Формуле-1» за «Макларен». Кроме этого, Стоффель является чемпионом GP2 2015 года.
Формула E. Сеул. Мортара выиграл последнюю гонку сезона, Вандорн – 2-й, Деннис – 3-й
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