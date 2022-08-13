«Альпин» потребует $15-25 млн у следующей команды Пиастри (Speedcafe)

«Альпин» может подать многомиллионный иск к команде, в которой окажется резервист французского коллектива .

В начале августа «Альпин» объявила, что Пиастри станет боевым гонщиком в 2023 году и заменит , уходящего в . Австралиец опроверг это заявление и сообщил, что не станет выступать за «Альпин». Ожидается, что Пиастри проведет сезон-2023 в , где заменит Даниэля Риккардо, однако официального объявления пока не было.

Как сообщалось ранее, Риккардо рассчитывает на выплату 21 миллиона долларов от «Макларена» за досрочный разрыв контракта. Соглашение Даниэля действует до конца сезона-2023.

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр заявлял, что рассматривает обращение в суд, если Пиастри не будет выступать за французскую команду в следующем сезоне. В «Альпин» считают, что у Оскара есть действующий контракт с программой на сезон-2023.

По информации Speedcafe.com, «Альпин» намерен добиться выплаты в 15-25 миллионов долларов. Предполагается, что деньги потребуют у команды, в которой окажется Пиастри, так как маловероятно, что сам австралиец сумеет выплатить данную сумму.

Таким образом, при наихудшем развитии событий «Макларену» предстоит проститься с 46 миллионами долларов в пользу Риккардо и «Альпин».

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