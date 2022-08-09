«Альпин» будет судиться с Пиастри в случае отказа гонщика выступать за команду в 2023 году

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр признал, что команда готова судиться к и его менеджментом в случае необходимости.

В «Альпин» уверены, что у них есть с Пиастри действующий контракт и что австралиец будет выступать за команду в следующем сезоне. Сам же Пиастри, по сообщениям ряда источников, подписал контракт с , где должен заменить Даниэля Риккардо.

Сафнауэр подтвердил, что команда собирается оспорить контракт Пиастри с «Маклареном», обратившись в Комиссию ФИА, которая занимается верификацией контрактов. И что если Пиастри откажется выступать за «Альпин» и предпочтет провести год вне «Формулы-1», команда через суд затребует у гонщика вернуть средства, потраченные на его подготовку в рамках тестовой программы:

«Да, в этом случае мы с 90% вероятностью обратимся в Верховный суд Великобритании. Если Комиссия ФИА подтвердит, что лицензия Пиастри будет действовать только в , а он скажет «ну и хорошо, но я не буду выступать за них, а лучше проведу год без «Формулы-1», то в этом случае мы обратимся в суд за компенсацией».

Идеальная месть «Макларену» за похищение замены Алонсо – ждать, пока Риккардо стрясет с команды кучу денег. Трансферное безумие «Ф-1» продолжится

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram