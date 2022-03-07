«Хаас» убрал Мазепина, Питер без Гран-при России, Ферстаппен в «Ред Булл» до 2028-го и другие события недели в «Ф-1»

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий в «Формуле-1» и других автоспортивных сериях за последнюю неделю.

1. Мазепин простился с «Ф-1»: «Хаас» разорвал контракт с Никитой и компанией его отца «Уралкалий». Владелец команды рассказал, что на тестах выступит Фиттипальди, но поиск постоянного пилота продолжается.

Сам Никита уверяет, что был готов принять условия ФИА для выступлений в «Ф-1», но его «полностью проигнорировали».

2. Гран-при России больше не будет. «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом планировала принимать гонку с 2023 по 2025 год, но контракт на проведение расторгнут.

3. Российским и белорусским пилотам разрешили выступать на особых условиях, мотогонщикам – нет. Пилот спонсируемой «Газпром Нефтью» G-Drive Racing Русинов уже отказался принять требования ФИА, которые назвал «дискриминационными», Квят, как сообщается, тоже.

4. Ферстаппен подписался в «Ред Булл» до конца 2028 года. Зарплату чемпиона оценивают в 55 миллионов долларов к 2027 году.

5. «Ф-1» ищет замену Гран-при России в 2022 году. Один из вариантов – дополнительная гонка на Ближнем Востоке.

6. Команды готовятся ко вторым тестам. Некоторые обновления «не вполне соответствуют духу регламента», утверждают источники в ФИА.

7. Росберг собирает гуманитарную помощь для Украины, «Макларен» поможет детям страны.

8. Бастианини выиграл первый этап MotoGP 2022 года, действующий чемпион Куартараро – 9-й, поул у Мартина.

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🔔 Ближайшие события

1. Тесты «Ф-1» в Бахрейне (10-12 марта).

2. Первые гонки сезона «Ф-1», «Ф-2» и «Ф-3» в Бахрейне (18-20 марта).

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