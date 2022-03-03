Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» подписан по схеме 3+2, зарплата достигнет $55 млн к 2027 году (It.motorsport)

Стали известны детали длительного контракта с «Ред Булл».

«Ред Булл» объявил, что Ферстаппен продолжит представлять команду как минимум до 2028 года.

Как сообщает It.motorsport.com, Макс заключил сделку по схеме 3+2: три сезона (начиная с 2024 года) с опцией продления на 2027-2028 годы. Нидерландец будет получать 40 миллионов евро в год (более 44 миллионов долларов) без учета бонусов. В конце 2026 года зарплата вырастет до 50 миллионов евро (более 55 миллионов долларов), если он активирует опцию продления.

Ту же оценку (40 миллионов евро за сезон) дает редактор GPFans Иэн Паркс.

Ферстаппен подписал контракт с «Ред Булл» до 2028 года

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