Джин Хаас: «Фиттипальди заменит Мазепина на тестах, но для гонок хотим найти опытного пилота»

сообщил, что займет место Никиты Мазепина на тестах.

Вторые предсезонные тесты «Формулы-1» состоятся в Бахрейне 10-12 марта. Владелец «Хааса» отметил, что команда по-прежнему ищет замену на сезон-2022 и предпочла бы опытного гонщика.

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«Сейчас мы рассматриваем нескольких кандидатов. Посмотрим, кто доступен, с чем нам придется иметь дело, но нам нужен пилот к среде. Пьетро, безусловно, сядет за руль – он здесь для этого, он тест-гонщик.

Однако мы все еще ищем пилота. Конечно, хотелось бы найти кого-то с чуть более серьезным опытом. Просто посмотрим, кто есть на рынке», – заявил Хаас.

Джин отметил, что «Хаас» справится с потерей титульного спонсора «Уралкалия» – компании Дмитрия Мазепина:

«Главным спонсором всегда была компания Haas, и не понимаю, почему говорят, будто команда превратилась в российскую. Лого Haas Automation всегда присутствовало на машине.

У нас все нормально. Хотелось бы иметь больше денег, конечно, но все в порядке».

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