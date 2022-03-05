ФИМ отстранила мотогонщиков с российскими и белорусскими лицензиями от соревнований

Международная мотоциклетная федерация ( ) приняла ряд решений по отношению к спортсменам из России и Беларуси.

Национальные федерации больше не могут выдавать гоночные лицензии, а действие уже выданных лицензий приостанавливается. Это означает, что пилоты, команды и официальные лица из России и Беларуси не смогут участвовать в любых мотогоночных соревнованиях под эгидой ФИМ.

Проведение гонок и других мероприятий ФИМ на территории России, Беларуси и Украины приостанавливается.

Трасса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом была резервной для MotoGP в прошлом году. Также в России проходили этапы чемпионата мира по мотокроссу.

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