Даниил Квят: «Ужасает конфликт братских наций, но недопуск российских спортсменов – несправедливое решение»

выступил против исключения российских спортсменов из соревнований.

Экс-гонщик «Формулы-1» также прокомментировал ситуацию на Украине.

«Я очень надеюсь на мирное решение ситуации в Украине и на то, что мы все сможем жить в мире! Надеюсь и верю, что все стороны в самое короткое время смогут найти решение за столом переговоров, путем уважительного диалога.

Меня ужасает видеть конфликт двух братских наций. Я не хочу, чтобы вооруженные конфликты и войны влияли на будущее человечества. Я хочу, чтобы моя дочь и все дети наслаждались этим прекрасным Миром.

Также хочу подчеркнуть и обращаюсь ко всем спортивным федерациям и МОК: спорт должен оставаться вне политики, и недопуск российских спортсменов и команд к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением и идет вразрез с тем, чему учит нас спорт в своем принципе – уважению, единству и миру. Кто как не мы, спортсмены, поможем соединить нации в грядущие времена», – написал Квят.

Российский пилот планирует выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2022 году. Участие гонщиков из России в международных соревнованиях в данный момент под вопросом.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram