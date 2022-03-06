Анастастия Нифонтова: «МОК и ФИА фактически шантажируют спортсменов, спорт должен быть вне политики»

Российская мотогонщица рассказала, что отказалась подписывать документ, разработанный – который обязателен для согласования для участия в международных соревнованиях для спортсменов из России и Беларуси.

ФИА выпустила для спортсменов из России и Беларуси список правил для соблюдения на международных соревнованиях

На проходящем в Абу-Даби этапе чемпионата мира по ралли-рейдам должны были выступить десять спортсменов из России. Все они, по словам Нифонтовой, отказались подписывать документ ФИА.

«Я отказалась подписывать это заявление. Спорт должен быть вне политики. МОК и ФИА фактически шантажируют спортсменов, заставляя принять одну из сторон. В этой бумаге есть пункт, где мы должны поддержать украинскую федерацию, которая хочет лишить нас гонок. Это унижение. Это неспортивный дух, несоблюдение нейтралитета. Так быть не должно. Нельзя людей заставлять подписывать это. Эту бумагу читали иностранцы и многие подходили к нам и говорили, что на нашем месте тоже бы не стали такое подписывать», – рассказала Нифонтова.

Русских гонщиков оставили в «Ф-1» и ЧМ без флага и гимна (но в Британию нельзя). Слетели топ-турниры и влияние в федерации

В женские гонки поддержки «Ф-1» пришла команда трансгендера из семьи Кардашьян. Он участвовал в Гран-при еще мужчиной и дружит с Хэмилтоном

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram