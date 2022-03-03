«Макларен» решил помочь детям на Украине

объявил о партнерстве с ЮНИСЕФ.

и записали видеообращение: гонщики команды рассказали, что финансово поддержали детский фонд ООН.

«Мы уверены, что вас так же беспокоит эскалация ситуации на Украине, как и нас. По этой причине «Макларен» решил поддержать гуманитарные усилия ЮНИСЕФ по помощи детям и семьям, оказавшимся в опасности.

Ландо, я (Даниэль) и команда «Макларен» внесли пожертвования», – заявили Норрис и Риккардо.

Сайт детского фонда ООН сообщает о текущей гуманитарной ситуации на Украине и своей работе в стране и призывает к немедленной остановке боевых действий.

«Все 7,5 миллиона детей Украины находятся в опасности», – отмечается на сайте.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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