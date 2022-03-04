ФИА выпустила для спортсменов из России и Беларуси список правил для соблюдения на международных соревнованиях

выпустила официальное заявление, в котором указала правила поведения для спортсменов из России и Беларуси – которые будет необходимо соблюдать для того, чтобы иметь возможность продолжать выступления в соревнованиях.

Для того, чтобы иметь возможность участвовать в соревнованиях под эгидой ФИА, гонщикам из России и Беларуси будет необходимо подписать официальный документ, в котором перечислен ряд необходимый для соблюдения правил.

Гонщики будут обязаны:

Признавать позицию ФИА, которая заключается в солидарности с гражданами Украины и позицией Украинской автомобильной федерацией.

Выступать в соревнованиях в индивидуальном порядке, не представляя Россию или Беларусь.

Публично и в соцсетях не демонстрировать национальную символику России и Беларуси, цвета или флаги.

Отказаться от демонстрации изображений национальных флагов (текущих или исторических), связанных с флагами изображений, национальных эмблем и символики. Запрет касается униформы, одежды, аксессуаров, или других личных вещей. А также любых деталей гоночных болидов. Также запрет касается использования слов «русский», «Россия», «белорус», «Беларусь», «Российская автомобильная федерация», «Автомобильная федерация Беларуси», а также акронимов RUS, RAF, BAF, FBA и BLR в любом виде. Под запрет попали и эмблемы РАФ и АФБ.

Признать отказ от воспроизведения национальных гимнов России и Беларуси на проводимых соревнованиях. Также спортсменам запрещается самостоятельно петь национальные гимны в любой форме в рамках соревнований и связанных с ними мероприятиях.

Запрещается делать заявления, давать комментарии и предпринимать действия, которые могут быть расценены как нанесение ущерба ФИА или проводимым соревнованиям. В частности, запрещается напрямую или косвенно в любой форме выражать поддержку действиям России и Беларуси в отношении Украины.

Признать право ФИА на введение дополнительных мер в случае участия спортсмена в событиях, связанных с происходящим в Украине. В том числе право ФИА отказать спортсмену в участии в соревнованиях.

При этом ФИА также предупредила национальные автомобильные федерации относительно необходимости соблюдения международного регламента. И призвала действовать в соответствии с решениями, принятыми руководящим органом (Автомобильная федерация Великобритании недавно запретила спортсменам из России и Беларуси выступать в соревнованиях на территории своей страны, а также призывала к аналогичным действиям федерации других стран – что идет вразрез с позицией ФИА).

За невыполнение положений регламента предусматривается штрафы и дисциплинарные санкции.

Русских гонщиков оставили в «Ф-1» и ЧМ без флага и гимна (но в Британию нельзя). Слетели топ-турниры и влияние в федерации

У ВТБ огромный набор гоночных активов: спонсорство Гран-при России и «КАМАЗа» на «Дакаре», все трассы страны для «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram