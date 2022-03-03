Берни Экклстоун: «Не думаю, что Путина сильно заботит гонка «Ф-1»

считает, что его друга не волнует отмена .

«ФОМ (компания, отвечающая за коммерческие права «Ф-1» – Sports.ru) решила, что нужно отменить гонку, но я не знаю, правильно это или нет. В России войны нет. ФИА подтвердила решение, поскольку ФОМ отменила этап. Уверен, что ФИА ничего бы не сделала, если бы никто не говорил об отмене.

Он (Путин) вряд ли доволен происходящим, но с учетом всей ситуации – весь мир против него – не думаю, что его сильно заботит гонка «Формулы-1», – заявил бывший руководитель чемпионата.

Экклстоун поддержал решение ФИА не отстранять российских гонщиков от соревнований:

«Это абсолютно верное решение. Мир сделал много выводов по поводу конфликта между Россией и Украиной, но никто толком не продумал происходящее, я считаю. Если российский пилот выступает в «Ф-1», какое это имеет отношение? Нет никакой связи. Спортсмены из России не связаны с этим и никогда не были связаны. Просто так получилось, что они русские».

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