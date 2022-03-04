Тото Вольфф: «Мне бы не хотелось больше разговаривать с Маси»

Исполнительный директор считает, что по ходу сезона бывший гоночный директор ФИА Майкл Маси поддался влиянию со стороны и это сказалось на ряде принятых им решений.

Об этом Вольфф рассказал в рамках нового документального фильма, снятого Sky Sports F1.

«Джонатан Уитли (спортивный директор «Ред Булл») отлично сделал свою работу. Он склонил Майкла Маси на свою сторону. И речь не только о событиях на -Даби, но и о других эпизодах, случившихся раньше. Возможно, многим ему обязан.

Я больше не общался с Майклом Маси и мне бы не хотелось с ним больше разговаривать, вообще.

Его решения были неправильными – и я уверен, что он о них сожалеет. Мне кажется, в ФИА должны были гораздо раньше увидеть наличие проблемы. Что существует проблема в структуре управления. Что есть проблемы с персоналом.

В Абу-Даби была очень странная ситуация. Как будто идет футбольный матч, ваша команда выигрывает 1:0, а судья внезапно заявляет: «Счет 0:0, играем до «золотого гола». Кто первый забьет – выиграет». Да, и кстати, вашей команде придется играть без бутс.

При этом я правда сочувствую Максу. Он по праву выиграл чемпионский титул. Но говорят все только о том, что случилось в Абу-Даби», – рассказал Вольфф.

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