«Ф-1» «с высокой вероятностью» проведет этап на Ближнем Востоке вместо Гран-при России (De Telegraaf)

может провести дополнительную гонку на Ближнем Востоке в 2022 году.

Источники издания De Telegraaf сообщают, что «с высокой вероятностью» место Гран-при России займет этап в ближневосточном регионе. Отмененная гонка в Сочи была запланирована на 25 сентября. Пока неизвестно, пройдет ли новый этап в те же сроки.

Возможно, «Ф-1» отправится в Катар, который пропускает сезон-2022 из-за проведения чемпионата мира по футболу. Другой вариант – организация второй гонки в Бахрейне. В 2020 году автодром «Сахир» уже принимал два этапа, которые прошли на разных конфигурациях трассы.

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