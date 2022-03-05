MotoGP. Гран-при Катара. Квалификация. Мартин взял поул, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Куартараро – 11-й

В Катаре состоялась первая квалификация MotoGP в 2022 году.

Пилот «Прамак-Дукати» Хорхе Мартин завоевал поул, второе время показал Энеа Бастианини («Грезини»), третьим стал Марк Маркес («Хонда»). Действующий чемпион Фабио Куартараро не смог напрямую пробиться во второй сегмент и в итоге завершил сессию 11-м.

MotoGP

Лосаил Интернэшнл, Доха

5 марта 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.53,011

2. Энеа Бастианини («Грезини») +0,147

3. Марк Маркес («Хонда») +0,272

4. Джек Миллер («Дукати») +0,287

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,308

6. Пол Эспаргаро («Хонда») +0,335

7. Брэд Биндер («КТМ») +0,339

8. Хоан Мир («Сузуки») +0,396

9. Франческо Баньяя («Дукати») +0,400

10. Алекс Ринс («Сузуки») +0,470

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,624

12. Франко Морбиделли («Ямаха») +0,971

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