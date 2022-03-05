MotoGP. Гран-при Катара. Квалификация. Мартин взял поул, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Куартараро – 11-й

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В Катаре состоялась первая квалификация MotoGP в 2022 году.

Пилот «Прамак-Дукати» Хорхе Мартин завоевал поул, второе время показал Энеа Бастианини («Грезини»), третьим стал Марк Маркес («Хонда»). Действующий чемпион Фабио Куартараро не смог напрямую пробиться во второй сегмент и в итоге завершил сессию 11-м.

MotoGP
Лосаил Интернэшнл, Доха
5 марта 2022 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 1.53,011
2. Энеа Бастианини («Грезини») +0,147
3. Марк Маркес («Хонда») +0,272
4. Джек Миллер («Дукати») +0,287
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,308
6. Пол Эспаргаро («Хонда») +0,335
7. Брэд Биндер («КТМ») +0,339
8. Хоан Мир («Сузуки») +0,396
9. Франческо Баньяя («Дукати») +0,400
10. Алекс Ринс («Сузуки») +0,470
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,624
12. Франко Морбиделли («Ямаха») +0,971
 

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