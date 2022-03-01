Некоторые команды «Ф-1» готовят обновления, «не вполне соответствующие духу регламента» (AMuS)

Несколько команд «Формулы-1» готовят спорные обновления.

Об этом сообщает Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в Международной автомобильной федерации ( ). Утверждается, что ряд команд собирается привезти на предсезонные тесты в Бахрейне новинки, которые «не вполне соответствуют духу регламента». ФИА знает об этом из данных компьютерного моделирования.

Издание также сообщает, что на тестах в Барселоне быстрейшей командой оказалась «Феррари». Скудерия на полсекунды отстала от , однако и не использовали два самых мягких состава. Журналисты отмечают устойчивое поведение F1-75 и считают, что «Феррари» выигрывает время в медленных поворотах.

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

Суть работы аэрообвеса болида «Ф-1» – в одном кадре: нереально красивый вихрь из-под днища. А «Феррари» нашла другой путь

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