Роман Русинов: «Ставить подпись под документом ФИА я не буду, лучше совсем не садиться за руль»

Пилот российской команды G-Drive Racing Роман Русинов заявил, что отказался подписывать официальный документ, разработанный ФИА для спортсменов из России и Беларуси.

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Русинов в составе G-Drive Racing регулярно выступал в гонках на выносливость – в частности, в знаменитом марафоне «24 часа Ле-Мана».

«Сегодня я, пилот российской команды G-Drive Racing, отказался принимать дискриминационные условия ФИА.

Цель каждого спортсмена – услышать гимн своей страны на пьедестале. За 10 лет международного опыта наша команда делала это многократно. Мы поднимали российский флаг, мы слышали и пели российский гимн. Ради своих болельщиков, ради своих напарников и спортивной чести ставить свою подпись под этим документом я не буду. Лучше совсем не садиться за руль.

Команда G-Drive Racing всегда была интернациональной: пилоты, механики, инженеры – все они из разных стран мира. И если бы мы просили каждого отказаться от своего флага, опыта и имени, такого настоящего спортивного братства и побед никогда бы не сложилось. Очень жаль, что без соревнований за G-Drive Racing останутся и эти ребята. Сейчас мы уже рассматриваем разные варианты проектов по развитию автоспорта в своей стране.

Я искренне надеюсь, что мы сможем вернуться в международные гонки, после того, когда в них вернется спортивный дух и равные условия для всех участников», – написал Русинов в инстаграме.

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