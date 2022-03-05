Росберг собирает гуманитарную помощь для Украины

Чемпион «Формулы-1» 2016 года сообщил, что вместе с женой и дочками собирает гуманитарную помощь для людей на Украине.

«Девочки помогли мне упаковать игрушки, одежду, еду и все такое для помощи. Мы надеемся, что немного поможем в этой безрадостной ситуации», – написал Нико.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Звезда MotoGP Марк Маркес о ситуации на Украине: «Поддержки спортсменов недостаточно. Более влиятельные люди обязаны это остановить»

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