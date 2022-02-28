Гельмут Марко: «Единственная проблема, которая есть у «Ред Булл» – это вес болида»

Советник «Ред Булл» рассказал, что команда осталась довольна тем, как прошли первые предсезонные тесты. И что единственная проблема, которая есть у «Ред Булл» – это слишком большой вес болида.

Обычно команды стараются добиться значений, которые бы соответствовали минимально разрешенному весу болида согласно регламенту – в этом году он cоставляет 795 кг. Однако при подготовке к сезону-2022, в условиях нового регламента и изменившейся конструкции машин, многие участники столкнулись с трудностями.

По информации Auto Motor und Sport, вес болидов некоторых команд в данный момент превышает минимальную отметку на 10 или более кг.

Также издание сообщает, что единственной командой, которой удалось добиться минимального веса нового болида, является . Также близки к достижению минимальных значений в .

«Единственная проблема, которая у нас есть – это вес болида. Хотя с этой проблемой столкнулись все команды.

Слава Богу, что планку минимального веса болида уже подняли, но к первой гонке сезона все равно еще предстоит выполнить большой объем работы.

Но на самом деле проблемы с большим весом болидов есть у всех команд, кроме одной», – рассказал Марко.

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