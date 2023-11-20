Джокович о завершении карьеры: «Зачем останавливаться, если выигрываешь крупнейшие титулы?»
Новак Джокович прокомментировал соперничество с молодыми соперниками.
На итоговом турнире ATP он обыграл 20-летнего Хольгера, а в полуфинале и финале отдал 11 геймов Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.
«Я хочу, чтобы они чувствовали, что для победы надо мной им нужно показывать лучший теннис. Я хочу, чтобы они это чувствовали, потому что это психологически помогает перед матчами.
Чем больше я выигрываю, тем сильнее эта аура. И я этому рад, нет никаких сомнений. Конечно, за счет только этого матчи выигрывать не будешь, но это может дать небольшое преимущество.
Я буду бороться, пока борется. Пока я могу выигрывать у них в важнейших матчах, я буду продолжать. Зачем останавливаться, если выигрываешь крупнейшие титулы? Когда мне начнут драть задницу, тогда я задумаюсь о небольшом или постоянном перерыве».
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А тут победы в 4х из 5ти.
Ну и какая тут пенсия?!
Айде Nо1е, айде!
))))