Джокович о завершении карьеры: «Зачем останавливаться, если выигрываешь крупнейшие титулы?»

Новак Джокович прокомментировал соперничество с молодыми соперниками.

На итоговом турнире ATP он обыграл 20-летнего Хольгера, а в полуфинале и финале отдал 11 геймов Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.

«Я хочу, чтобы они чувствовали, что для победы надо мной им нужно показывать лучший теннис. Я хочу, чтобы они это чувствовали, потому что это психологически помогает перед матчами.

Чем больше я выигрываю, тем сильнее эта аура. И я этому рад, нет никаких сомнений. Конечно, за счет только этого матчи выигрывать не будешь, но это может дать небольшое преимущество.

Я буду бороться, пока борется. Пока я могу выигрывать у них в важнейших матчах, я буду продолжать. Зачем останавливаться, если выигрываешь крупнейшие титулы? Когда мне начнут драть задницу, тогда я задумаюсь о небольшом или постоянном перерыве».

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