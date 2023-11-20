Джокович о завершении карьеры: «Зачем останавливаться, если выигрываешь крупнейшие титулы?»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал соперничество с молодыми соперниками.

На итоговом турнире ATP он обыграл 20-летнего Хольгера, а в полуфинале и финале отдал 11 геймов Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.

«Я хочу, чтобы они чувствовали, что для победы надо мной им нужно показывать лучший теннис. Я хочу, чтобы они это чувствовали, потому что это психологически помогает перед матчами.

Чем больше я выигрываю, тем сильнее эта аура. И я этому рад, нет никаких сомнений. Конечно, за счет только этого матчи выигрывать не будешь, но это может дать небольшое преимущество.

Я буду бороться, пока борется. Пока я могу выигрывать у них в важнейших матчах, я буду продолжать. Зачем останавливаться, если выигрываешь крупнейшие титулы? Когда мне начнут драть задницу, тогда я задумаюсь о небольшом или постоянном перерыве».

Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
Финалы всех(!) 5ти крупнейших турниров сезона - все 4 Шлема + Итоговый. Да 99% теннисистов только мечтают о хотя бы одном таком финале за всю(!) свою карьеру.
А тут победы в 4х из 5ти.
Ну и какая тут пенсия?!
Айде Nо1е, айде!
))))
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tigermv
Красавчик - что тут скажешь, главное чтобы здоровье позволяло!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
После финала верится больше в то, что не они будут драть тебе зад, а ты продолжишь это делать с их задницами
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Надеюсь, ещё пару лет как минимум, у Новака есть💪‼️
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ан Кот
удачи и новых побед Величайшему Новаку Джоковичу в следующем году!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VaD
Действительно. Как тут остановишься, если с 31 года не было ни одной травмы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Novax Goat.kovic
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пожертвовал карьерой, не стал колоться. Теперь на пике могущества и славы. Результаты впечатляют. А ещё не так давно будущее было туманно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JuVero
Ответ S.Graf
Финалы всех(!) 5ти крупнейших турниров сезона - все 4 Шлема + Итоговый. Да 99% теннисистов только мечтают о хотя бы одном таком финале за всю(!) свою карьеру. А тут победы в 4х из 5ти. Ну и какая тут пенсия?! Айде Nо1е, айде! ))))
у Новака (2015, 2023) и Роджера (2006, 2007) по два сезона, когда они выходили в финал всех 4 шлемов и итогового. И все))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий