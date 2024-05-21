Лион (ATP). 2-й круг. Котов сыграет с Мюллером, Бублик – с Вукичем
Павел Котов сыграет с Александром Мюллером во втором круге в Лионе.
Александр Бублик встретится с Александром Вукичем.
Сетка турнира здесь.
Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Лион, Франция
19 – 25 мая 2024
ATP 250
Призовой фонд – 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 21 мая, 16.30
- Дата проведения
- 21 мая, 19.00
Не определен – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00
Адриан Маннарино (Франция) – Не определен
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00
Артур Риндеркнеш (Франция) – Не определен
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00
Не определен – Франсиско Серундоло (Аргентина)
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 22 мая, 03.00