Лион (ATP). 2-й круг. Котов сыграет с Мюллером, Бублик – с Вукичем

Теги результаты ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Теннис

Павел Котов сыграет с Александром Мюллером во втором круге в Лионе.

Александр Бублик встретится с Александром Вукичем.

Сетка турнира здесь.

Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Лион, Франция

19 – 25 мая 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Павел Котов (Россия) Александр Мюллер (Франция)
Дата проведения
21 мая, 16.30
Онлайн матча

 

Александр Вукич (Австралия) Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
21 мая, 19.00
Онлайн матча

 

Не определен – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Доминик Кепфер (Германия)
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция) – Не определен
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Артур Риндеркнеш (Франция) – Не определен
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
22 мая, 03.00
Онлайн матча

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