Лион (ATP). 2-й круг. Котов сыграет с Мюллером, Бублик – с Вукичем

Павел Котов сыграет с Александром Мюллером во втором круге в Лионе.

Александр Бублик встретится с Александром Вукичем.

Сетка турнира здесь.

Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Лион, Франция

19 – 25 мая 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг