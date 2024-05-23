Навратилова о «Ролан Гаррос»: «Сейчас, когда Рафа явно не показывает свой лучший теннис, Джокович – фаворит даже на грунте»

Мартина Навратилова прокомментировала предстоящий «Ролан Гаррос».

Перед грунтовым «Большим шлемом» вторая ракетка мира Янник Синнер и третья ракетка мира Карлос Алькарас пропускали турниры из-за травм.

«Может быть, в итоге все они [Синнер и Алькарас] будут готовы на 100%, но мы не знаем. Сейчас очень многое неизвестно, но если [их] травмы дадут о себе знать, то Новак станет еще большим фаворитом на победу.

На всех турнирах «Большого шлема», кроме «Ролан Гаррос», Новак был впереди всех. Но сейчас, когда Рафа явно не показывает свой лучший теннис, Джокович – фаворит даже на грунте».