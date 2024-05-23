Навратилова о «Ролан Гаррос»: «Сейчас, когда Рафа явно не показывает свой лучший теннис, Джокович – фаворит даже на грунте»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос Мартина Навратилова ATP WTA Янник Синнер Теннис

Мартина Навратилова прокомментировала предстоящий «Ролан Гаррос».

Перед грунтовым «Большим шлемом» вторая ракетка мира Янник Синнер и третья ракетка мира Карлос Алькарас пропускали турниры из-за травм. 

«Может быть, в итоге все они [Синнер и Алькарас] будут готовы на 100%, но мы не знаем. Сейчас очень многое неизвестно, но если [их] травмы дадут о себе знать, то Новак станет еще большим фаворитом на победу.

На всех турнирах «Большого шлема», кроме «Ролан Гаррос», Новак был впереди всех. Но сейчас, когда Рафа явно не показывает свой лучший теннис, Джокович – фаворит даже на грунте».

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3 комментария
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хрень полная,эти мертвяки дотащили Джоку до своего уровня
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Четвертьфинал будет хорошим результатом для Ноле, полуфинал - прыжок выше головы. Независимо от Синнера и Алькараса
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Мартина явно не видела ни одного матча Новака на грунте в этом сезоне. Даже в Женеве.
И про Рафика на РГ-22 она также не в курсе.
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